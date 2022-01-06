Предлагаю услуги "фотошопа", профессиональный подход к фотодизайну и обработке фотогафий и графики. В совершенстве владею самым мощным фоторедактором — Adobe PhotoShop. Использую самые современные фото-технологии и профессиональные навыки в редактировании и обработке фотографий и документов.
услуги :
•Отрисовка/восстановление попорченных документов
•Исправление текста в документах: опечаток, ошибок, неточностей и т.д.
•Карточки товаров для маркетплейсов (Ozon, WildBerries, Яндекс.Маркете и т.д.)
•Реставрация старых фото
•Монтаж фото
•Ретушь
•Замена/удаление фона
•Перевод файлов в другие форматы
•Разработка несложного дизайн:
флаеры, баннеры, афишы, листовки, банеры и т.д.
•Исправление текста: опечаток, ошибок, неточностей и т.д.
•ЛЮБОЙ ПОЛЁТ ВАШЕЙ ФАНТАЗИИ
ГАРАНТИРУЮ профессиональный подход, выполнение работы в срок, конфиденциальность.
Работал с такими фирмами и компаниями как:
Dikron г.Москва
ОГО!СУШИ г.Казань
С сетью магазинов "Буду Играть"