Фотошоп

Предлагаю услуги "фотошопа", профессиональный подход к фотодизайну и обработке фотогафий и графики. В совершенстве владею самым мощным фоторедактором — Adobe PhotoShop. Использую самые современные фото-технологии и профессиональные навыки в редактировании и обработке фотографий и документов.

услуги :

•Отрисовка/восстановление попорченных документов

•Исправление текста в документах: опечаток, ошибок, неточностей и т.д.

•Карточки товаров для маркетплейсов (Ozon, WildBerries, Яндекс.Маркете и т.д.)

•Реставрация старых фото

•Монтаж фото

•Ретушь

•Замена/удаление фона

•Перевод файлов в другие форматы

•Разработка несложного дизайн:

флаеры, баннеры, афишы, листовки, банеры и т.д.

•Исправление текста: опечаток, ошибок, неточностей и т.д.

•ЛЮБОЙ ПОЛЁТ ВАШЕЙ ФАНТАЗИИ

ГАРАНТИРУЮ профессиональный подход, выполнение работы в срок, конфиденциальность.

Работал с такими фирмами и компаниями как:

Dikron г.Москва

ОГО!СУШИ г.Казань

С сетью магазинов "Буду Играть"