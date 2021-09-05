Freshfreelancer

Копирайтер, редактор, писатель, переводчик, кандидат экономических наук

Работаю с текстами любой тематики и сложности на русском и английском языках. Оказываю услуги по копирайтингу

(напишу любой текст для Вас - от бизнес-емейла до аналитической статьи и художественного произведения), услуги корректора и редактора. Литературный русский

язык и гарантия результата, который удовлетворит Вас. Профессиональные

переводы с английского на русский и с русского на английский языки.

Услуги репетитора - разговорный английский, деловой английский,

индивидуальный подход. Услуги по публикация Ваших книг на зарубежных

площадках.

И многое другое - я не ставлю себя в определённые рамки выполняемых

работ. Просто запросите интересующую Вас услугу, и я сделаю всё, чтобы

выполнить работу для Вас качественно и в срок.

P.S. Прошу связываться со мной в чате. Спасибо