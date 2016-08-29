Frida_Vardi

психолог

В/о: психолог, преподаватель психологии (2016 год выпуска, очное отделение). На данный момент обучаюсь по специальности "психологическое консультирование и психокоррекция" (магистратура).

Проходила обучение по курсу НЛП-практик. Есть опыт работы в детском саду воспитателем (11 мес).

Опыт написания статей по рукоделию + небольшой опыт копирайтинга (рекламные тексты) .

Написание курсовых и дипломных работ (по заданному плану, корректировка с учётом рекомендаций и исправлений руководителя, есть опыт выполнения заказов).

Доп. навыки: слепая 10-пальцевая печать, работа с пк ( офисные программы - выше среднего).

25 лет, замужем, есть ребёнок (5 лет).