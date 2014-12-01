Дата рождения:29.01.1990 г.
Полных лет:25
Семейное положение: холост
Детей: нет
Образование:
Уровень образования:высшее/ специалист
Название учебного заведения:ТГАСУ
(Томский Государственный Архитектурно-Строительный Университет)
Период обучения:2008-2013 г.
Факультет: МТФ (механико-технологический факультет)
Специальность:«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования»
Дополнительноеобразование: ТППЛ №20
(Томский Политехнический ПрофессиональныйЛицей) (2005-2008 г.)
Специальность:машинист крана автомобильного, автослесарь.
Прошлое место работы:
1. «АвтоИмпорт» ООО (KYB центр)–Компания продажи автозапчастей дляиномарок, (менеджер отдела запчастей); (01.12.2014- работаю в настоящее время)
2. «АвтоМаяк» -Магазин автозапчастей для иномарок, (менеджер отдела запчастей), стаж 1 год.;
3. «АвтоБлеск» - Масла, химия, замена авто жидкостей (слесарь замены технических жидкостей),
стаж 6 мес.;
4. «Прогресс»- Автосервис (ученик- автомеханик), стаж 6 мес.;
5. «Мир Снаб» -торговая фирма пищевого сырья, (зав складом, экспедитор), стаж 4 мес.;
6. Стройотряд«Феникс» - мастер строительного участка, стаж 3 мес.;
7. «ЛидерПрогресс» - торгово-строительная компания, (механик, учебная практика), стаж 6
мес.;
8. «РемАвто» -Автосервис, ( механик, учебная практика), стаж 3 мес.
Профессиональные навыки и знания:
ВладениеПК: опытный пользователь, знание MS Office, компас 3D, сертификат о прохождение
обучения автомобильных фильтров MANN,свечей и электро-оборудования NGK.
Работа с интернетом:
Работас электронными каталогами и чертежами, работа с технической информацией.
Знание языков:английский базовый.
Водительскоеудостоверение: категории (В, С).
Наличие автомобиля: ВАЗ 2103.
(удостоверениеРОСТЕХНАДЗОРа на право обслуживания объектов).
Деловыекачества: ответственный, пунктуальный, умение работать в команде.
Телефоны: моб: 8-952-887-8290
E-mail: [email protected]