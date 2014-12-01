Fridrik

Антон Сабанов Fridrik

 
33 годаРоссия/Томск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Дата рождения:29.01.1990 г.

Полных лет:25

Семейное положение: холост

Детей: нет

Образование:

Уровень образования:высшее/ специалист

Название учебного заведения:ТГАСУ

 (Томский Государственный Архитектурно-Строительный Университет)

Период обучения:2008-2013 г.

Факультет:  МТФ (механико-технологический факультет)

Специальность:«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования»

 Дополнительноеобразование: ТППЛ №20

 (Томский Политехнический ПрофессиональныйЛицей) (2005-2008 г.)

Специальность:машинист крана автомобильного, автослесарь.

 

 

 

 

Прошлое место работы:

1. «АвтоИмпорт» ООО  (KYB центр)–Компания продажи  автозапчастей дляиномарок, (менеджер отдела запчастей); (01.12.2014- работаю в настоящее время)

2. «АвтоМаяк» -Магазин автозапчастей для иномарок, (менеджер отдела запчастей), стаж 1 год.;

3. «АвтоБлеск» - Масла, химия, замена авто жидкостей (слесарь замены технических жидкостей),

стаж 6 мес.;

4. «Прогресс»- Автосервис (ученик- автомеханик), стаж 6 мес.;

5. «Мир Снаб» -торговая фирма пищевого сырья, (зав складом, экспедитор), стаж 4 мес.;

6. Стройотряд«Феникс» - мастер строительного участка, стаж 3 мес.;

7. «ЛидерПрогресс» - торгово-строительная компания, (механик, учебная практика), стаж 6

мес.;

8. «РемАвто» -Автосервис, ( механик, учебная практика), стаж 3 мес.

 

Профессиональные навыки и знания:

ВладениеПК: опытный пользователь, знание MS Office, компас 3D, сертификат о прохождение

обучения автомобильных фильтров MANN,свечей и электро-оборудования NGK.

Работа с интернетом:

Работас электронными каталогами и чертежами, работа с технической информацией.

Знание языков:английский базовый.

Водительскоеудостоверение: категории (В, С).

Наличие автомобиля:  ВАЗ 2103.

(удостоверениеРОСТЕХНАДЗОРа на право обслуживания объектов).

Деловыекачества: ответственный, пунктуальный, умение работать в команде.

Телефоны:  моб: 8-952-887-8290 

E-mail: [email protected]