Копирайтер, рерайтер, наборщик текста

Пишу ознакомительные, продающие и поисковые статьи, методички, тексты для сайтов, etc.

Благодаря своему:

• образованию я могу писать об экономике, финансах, менеджменте, логистике;

• кругозору — о путешествиях, различных городах и странах, достопримечательностях, автомобилях, еде, одежде, кафе|антикафе|ресторанах|кинотеатрах|прочих местах проведения досуга, истории и исторических личностях, кино, музыке, книгах, психологии, всевозможных снаряжениях, товарах, системах безопасности и строительстве.

Имеется обширный опыт написания продающих статей.

Я всегда готова кропотливо изучать новые темы, писать о них.

Гарантирую: уникальность, грамотность и выполнение в срок.