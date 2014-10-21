Копирайтер, рерайтер, наборщик текста
Пишу ознакомительные, продающие и поисковые статьи, методички, тексты для сайтов, etc.
Благодаря своему:
• образованию я могу писать об экономике, финансах, менеджменте, логистике;
• кругозору — о путешествиях, различных городах и странах, достопримечательностях, автомобилях, еде, одежде, кафе|антикафе|ресторанах|кинотеатрах|прочих местах проведения досуга, истории и исторических личностях, кино, музыке, книгах, психологии, всевозможных снаряжениях, товарах, системах безопасности и строительстве.
Имеется обширный опыт написания продающих статей.
Я всегда готова кропотливо изучать новые темы, писать о них.
Гарантирую: уникальность, грамотность и выполнение в срок.
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