FriendlyCasper

For people as for yourself. Для людей, як для себе. Для людей, как для себя.

My name is Alexander, I went through many courses, schools, mastery lessons in different areas. Topics I work with: cars, electric vehicles, cooking, furniture, drones, holidays and gifts, psychology and many others.

My work experience is the production and technical department of a motorcade, an automobile GNKS, a design bureau, a research and production cooperative, an environmental and naturalistic center, an information technology college, a leading specialist in the information technology and marketing department.

My education is a diploma of an English technical literature translator, a diploma of a mechanical engineer from LLTI, diploma in web writing, courses of the Luhansk International Autodiagnostics Center, courses of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. University of Education Management. Institute.



Anyone who wants to receive high-quality advertising, educational and other texts, translations from Russian into Ukrainian and from Ukrainian into Russian, also from English into Ukrainian or Russian, please contact us.





Мене звуть Олександр, я пройшов безліч курсів, шкіл, уроків майстерності з різних напрямків. Теми, з якими я працюю: автомобілі, електромобілі, кулінарія, меблі, дрони, свята та подарунки, психологія та багато інших.

Мій досвід роботи – виробничо-технічний відділ автокортежу, автомобільного ДНКС, конструкторське бюро, науково-виробничий кооператив, еколого-натуралістичний центр, технікум інформаційних технологій, провідний спеціаліст відділу інформаційних технологій та маркетингу.

Моя освіта – диплом перекладача англійської технічної літератури, диплом інженера-механіка ЛЛТІ, диплом спеціаліста з веб-райту, курси Луганського міжнародного центру автодіагностики, курси Національної академії педагогічних наук України. Університет управління освіти.

Всі, хто хоче отримувати якісні рекламні, навчальні та інші тексти, переклади з російської мови на українську та з української на російську, а також з англійської на українську або російську, будь ласка, звертайтеся до нас.

Меня зовут Александр, я прошел множество курсов, школ, уроков мастерства по разным направлениям. Темы, с которыми я работаю: автомобили, электромобили, кулинария, мебель, дроны, праздники и подарки, психология и многие другие.

Мой опыт работы - производственно-технический отдел автокортежа, автомобильного ГНКС, конструкторское бюро, научно-производственный кооператив, эколого-натуралистический центр, техникум информационных технологий, ведущий специалист отдела информационных технологий и маркетинга.

Мое образование - диплом переводчика английской технической литературы, диплом инженера-механика ЛЛТИ, диплом специалиста по веб-райту, курсы Луганского международного центра автодиагностики, курсы Национальной академии педагогических наук Украины. Университет управления образованием.

Все, кто хочет получать качественные рекламные, учебные и другие тексты, переводы с русского языка на украинский и с украинского на русский, а также с английского на украинский или русский, пожалуйста, обращайтесь к нам.