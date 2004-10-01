Образование

основное

• 2005- н/в - Мгту МАМИ «Экономика и управление на предприятии» вечернее отделение

• 2003-2005 - лицей №1580 при Мгту им. Н.Э. Баумана

Повышение квалификации/курсы

• 2005 - Курс подготовки по программе «офис менеджер, секретарь референт» » Российская Федерация АНО «Международный центр обучения +» в сотрудничестве с Колледжем МИД России Диплом

• Постоянное совершенствование навыков английского языка (на базе общения с носителями языка, а так же самостоятельной практики)

Тесты/Экзамены

• 2008 - Социология Мгту МАМИ - Отлично

• 2008 - Психология Мгту МАМИ - Отлично

• 2008 - Маркетинг Мгту МАМИ - Отлично

• 2007 - Делопроизводство Мгту МАМИ - Отлично

Профессиональный опыт

09.2008 – по н/в Издательский дом «ЦентрПолиграф»

Ассистент отдела маркетинга и рекламы

Основные обязанности:

Составление дайджестов и листовок (дизайн, оформление и пр.) для книжных магазинов и оптовых заказчиков, работа с сайтом издательства, монтаж роликов для книжных магазинов, участие в продвижении продукции, организация тренингов для менеджеров продаж, сбор и анализ информации об авторах( в том числе об иностранных авторах), возможность ведения деловой переписки с иностранными авторами и их представителями, написание рецензий на книги, непосредственно общение с редакторами, составление Темплана.

04.2007 - 07.2007 QUALITEL DATA SERVICES

Младший менеджер проектов

Основные обязанности:

Работа над проектами Mystery Shopping внутри компании, участие в базовых этапах проекта, кроме обсуждения с клиентом. Помощь в написании финальных отчетов, подготовка презентаций.

Среди клиентов магазины бытовой техники МИР и банк ВТБ24

08.2006 - 12.2006 Synovate research reinvented

ассистент количественного отдела, специалист отдела Procter & Gamble.

Основные обязанности:

Перевод анкет (как с английского на русский, так и с русского на английский), помощь в организации проектов (написание карточек, перевод анкет, написание инструкций для интервьюеров, написание сопроводительных писем для респондента, составление задания в полевой отдел, проверка концепций, карточек, колонок). Подготовка материалов для проектов Procter & Gamble (карточки, концепции, инструкции, задания в поле, анкеты(корректировка и написание, как по шаблону, так и составление анкет на основе клиентских коррективов)

10.2004 - 03.2005 Страховая компания "РАСО"

Специалист управления делами

Основные обязанности:

Документооборот, набор текстов, копирование, подшивка в архив, скоростная машинопись, проверка документов, контроль визирования и согласования документов. Временное выполнение обязанностей офис менеджера, написание писем и деловых статей.

Дополнительная информация

Гражданство: Россия

Разрешение на работу в странах: Россия

Языки

 Русский: Родной язык

 Английский: читаю профессиональную литературу

 Французский: базовые знания

 Испанский: базовые знания

Ключевые навыки:

Основные познания в области маркетинга, исследования рынка, знание аспектов специфики работы компании Procter & Gamble, умение составлять и исправлять анкеты для проведения маркетинговых исследований, организация работы интервьюеров, супервайзеров.

Навыки подготовки материалов для проектов (в том числе для Procter & Gamble): карточки, анкеты, скриннеры, инструкции, задания в поле, участие на многих этапах проектов Mystery Shopping, участие в составлении финальных отчетов, создание презентаций. PC опытный пользователь: Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet,Quark Express,Adobe Illustrator, деловая переписка (русский, английский языки), делопроизводство, скоростная машинопись, основы документирования, опыт написания текстов и статей, опыт монтажа видео роликов, написание рецензий, опыт организации тренингов.

Личностные качества:

Инициативность, активная жизненная позиция, быстрая адаптация, коммуникабельность, исполнительность, способность к быстрому реагированию в чрезвычайных ситуациях целеустремлённость, инициативность, работоспособность, умение мыслить креативно, способность принимать решения, желание развиваться и совершенствоваться, творческий подход, способность к анализу, умение выделять наиболее важные аспекты, способность смотреть на вещи под диаметрально противоположными углами, умение общаться с разными по темпераменту людьми и умение работать в команде, огромное желание учиться и расти.