Ната Frilanser Frilanser_nowFrilanser_now
Образование
основное
• 2005- н/в - Мгту МАМИ «Экономика и управление на предприятии» вечернее отделение
• 2003-2005 - лицей №1580 при Мгту им. Н.Э. Баумана
Повышение квалификации/курсы
• 2005 - Курс подготовки по программе «офис менеджер, секретарь референт» » Российская Федерация АНО «Международный центр обучения +» в сотрудничестве с Колледжем МИД России Диплом
• Постоянное совершенствование навыков английского языка (на базе общения с носителями языка, а так же самостоятельной практики)
Тесты/Экзамены
• 2008 - Социология Мгту МАМИ - Отлично
• 2008 - Психология Мгту МАМИ - Отлично
• 2008 - Маркетинг Мгту МАМИ - Отлично
• 2007 - Делопроизводство Мгту МАМИ - Отлично
Профессиональный опыт
09.2008 – по н/в Издательский дом «ЦентрПолиграф»
Ассистент отдела маркетинга и рекламы
Основные обязанности:
Составление дайджестов и листовок (дизайн, оформление и пр.) для книжных магазинов и оптовых заказчиков, работа с сайтом издательства, монтаж роликов для книжных магазинов, участие в продвижении продукции, организация тренингов для менеджеров продаж, сбор и анализ информации об авторах( в том числе об иностранных авторах), возможность ведения деловой переписки с иностранными авторами и их представителями, написание рецензий на книги, непосредственно общение с редакторами, составление Темплана.
04.2007 - 07.2007 QUALITEL DATA SERVICES
Младший менеджер проектов
Основные обязанности:
Работа над проектами Mystery Shopping внутри компании, участие в базовых этапах проекта, кроме обсуждения с клиентом. Помощь в написании финальных отчетов, подготовка презентаций.
Среди клиентов магазины бытовой техники МИР и банк ВТБ24
08.2006 - 12.2006 Synovate research reinvented
ассистент количественного отдела, специалист отдела Procter & Gamble.
Основные обязанности:
Перевод анкет (как с английского на русский, так и с русского на английский), помощь в организации проектов (написание карточек, перевод анкет, написание инструкций для интервьюеров, написание сопроводительных писем для респондента, составление задания в полевой отдел, проверка концепций, карточек, колонок). Подготовка материалов для проектов Procter & Gamble (карточки, концепции, инструкции, задания в поле, анкеты(корректировка и написание, как по шаблону, так и составление анкет на основе клиентских коррективов)
10.2004 - 03.2005 Страховая компания "РАСО"
Специалист управления делами
Основные обязанности:
Документооборот, набор текстов, копирование, подшивка в архив, скоростная машинопись, проверка документов, контроль визирования и согласования документов. Временное выполнение обязанностей офис менеджера, написание писем и деловых статей.
Дополнительная информация
Гражданство: Россия
Разрешение на работу в странах: Россия
Языки
Русский: Родной язык
Английский: читаю профессиональную литературу
Французский: базовые знания
Испанский: базовые знания
Ключевые навыки:
Основные познания в области маркетинга, исследования рынка, знание аспектов специфики работы компании Procter & Gamble, умение составлять и исправлять анкеты для проведения маркетинговых исследований, организация работы интервьюеров, супервайзеров.
Навыки подготовки материалов для проектов (в том числе для Procter & Gamble): карточки, анкеты, скриннеры, инструкции, задания в поле, участие на многих этапах проектов Mystery Shopping, участие в составлении финальных отчетов, создание презентаций. PC опытный пользователь: Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet,Quark Express,Adobe Illustrator, деловая переписка (русский, английский языки), делопроизводство, скоростная машинопись, основы документирования, опыт написания текстов и статей, опыт монтажа видео роликов, написание рецензий, опыт организации тренингов.
Личностные качества:
Инициативность, активная жизненная позиция, быстрая адаптация, коммуникабельность, исполнительность, способность к быстрому реагированию в чрезвычайных ситуациях целеустремлённость, инициативность, работоспособность, умение мыслить креативно, способность принимать решения, желание развиваться и совершенствоваться, творческий подход, способность к анализу, умение выделять наиболее важные аспекты, способность смотреть на вещи под диаметрально противоположными углами, умение общаться с разными по темпераменту людьми и умение работать в команде, огромное желание учиться и расти.
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