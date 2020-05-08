Настройка контекстной рекламы в системе Яндекс Директ.
Создам и настрою Директ под ключ
Этапы настройки:
- Ручная сборка семантического ядра по тематике либо на основании сайта.
- Выбор и подготовка ключевых слов.
- Настройка быстрых ссылок, дополнительных описаний(уточнений)
- Создание графических и видео объявлений
- Добавление минус фраз
металлопрокат, строительство, производство металлоконструкций,
детские игрушки, онлайн магазин детской одежды.
личные бренды (финтес тренер)
Создам таргетированную рекламу в Facebook и Istagramm
- Анализ проекта и целевой аудитории
- Создание стратегии
- Подготовка тем для контента на 30 дней (лента и сторис)
Действие аккаунта приостановлено!