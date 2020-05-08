Frishka

Александр Frishka

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Настройка контекстной рекламы в системе Яндекс Директ.

Создам и настрою Директ под ключ 

Этапы настройки:

  • Ручная сборка семантического ядра по тематике либо на основании сайта.
  • Выбор и подготовка ключевых слов.
  • Настройка быстрых ссылок, дополнительных описаний(уточнений)
  • Создание графических и видео объявлений
  • Добавление минус фраз
Опыт работы в следующих тематиках:

металлопрокат, строительство, производство металлоконструкций,

детские игрушки, онлайн магазин детской одежды.

личные бренды (финтес тренер)

Создам таргетированную рекламу в Facebook и Istagramm 

  • Анализ проекта и целевой аудитории
  • Создание стратегии
  • Подготовка тем для контента на 30 дней (лента и сторис)