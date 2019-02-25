Работа должна приносить удовольствие, я наслаждаюсь своей! Готов к сотрудничеству в неприличных объемах;)

Занимаюсь разработкой порталов и сайтов различного назначения, основное направление back-end, main stack php+js, владею и другими языками в разной степени. Про фреймворки и CMS работая с laravel, wordpress и bitrix на постоянной основе, с остальными знаком в разной степени. Не даю ложных обещаний, если мало знаком с предметной областью проекта, обязательно скажу об этом, считаю что большинство проблем можно решить еще на стадии обсуждения задачи. Обращайтесь и мы обязательно найдем общий язык!