Образование - высшее
1.Учреждение: Государственный Университет Молдовы, сентябрь 1999 - июнь 2004(дневное отделение),
2.Факультет: Математика и Информатика,
3.Специальность: Информационный Менеджмент,
4.Предметная область: Информационные технологии, Экономика, Менеджмент, Статистика, и Маркетинг.
5.Результаты: Диплом по Информатике
Знание языков:
1.Русский - родной,
2.Румынский - как родной,
3.Английский - технический.
Другие способности и качества
1.Системы: WINDOWS 9x,NT(2000&XP) - установка и обслуживание,
2.Продвинутый пользователь MS Office (Word, Excel, Access, Internet),
3.Графика и дизайн: Photoshop, 3D Max, DreamWeaver,
4.Программирование: Pascal, C++, HTML, DHTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript.
5.Другие качества:
- Водительские права "B",
- Организованный,
- Ответственный,
- Пунктуальный,
- Способен к самоотдаче на работе,
- Способен принимать решения.
Опыт работы:
1. C марта по июль 2005, Чимишлийский ЗАГС в должности оператора и куратора по внедрению электронной системы учета рождений и смертей в Чимишлийском районе (для Гос.предприятия "Регистр").