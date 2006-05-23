Образование - высшее

1.Учреждение: Государственный Университет Молдовы, сентябрь 1999 - июнь 2004(дневное отделение),

2.Факультет: Математика и Информатика,

3.Специальность: Информационный Менеджмент,

4.Предметная область: Информационные технологии, Экономика, Менеджмент, Статистика, и Маркетинг.

5.Результаты: Диплом по Информатике

Знание языков:

1.Русский - родной,

2.Румынский - как родной,

3.Английский - технический.

Другие способности и качества

1.Системы: WINDOWS 9x,NT(2000&XP) - установка и обслуживание,

2.Продвинутый пользователь MS Office (Word, Excel, Access, Internet),

3.Графика и дизайн: Photoshop, 3D Max, DreamWeaver,

4.Программирование: Pascal, C++, HTML, DHTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript.

5.Другие качества:

- Водительские права "B",

- Организованный,

- Ответственный,

- Пунктуальный,

- Способен к самоотдаче на работе,

- Способен принимать решения.

Опыт работы:

1. C марта по июль 2005, Чимишлийский ЗАГС в должности оператора и куратора по внедрению электронной системы учета рождений и смертей в Чимишлийском районе (для Гос.предприятия "Регистр").