Монтаж и озвучка Вашего видеоролика! Можно по отдельности)

Привет

Меня зовут Иван. Я из Санкт-Петербурга. К вашим услугам в монтаже видео/аудио и озвучке роликов.

Информацию о моем опыте можете посмотреть в портфолио и на канале YouTube.

https://youtu.be/SM_jhYQERIg

Вкратце, занимаюсь видеомонтажом новостей в своё удовольствие, прокачивая опыт и знания программ, принимаю "голосовое" участие в блоге своих друзей. Теперь выполняю видеомонтаж на заказ, озвучиваю ролики и прочие задания в этой теме по мере своих возможностей! Также работаю с монтажом и коррекцией аудио.

Техника:

- мощный ноутбук DELL G3

- конденсаторный микрофон Neewer NW-7000

Работаю в программах:

- Adobe Premiere CC pro 2018

- Adobe Audition CC 2018

- Paint

Если у Вас есть вопросы - пишите, всё обсудим, всё решим!