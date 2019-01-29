Монтаж и озвучка Вашего видеоролика! Можно по отдельности)
Привет
Меня зовут Иван. Я из Санкт-Петербурга. К вашим услугам в монтаже видео/аудио и озвучке роликов.
Информацию о моем опыте можете посмотреть в портфолио и на канале YouTube.
Вкратце, занимаюсь видеомонтажом новостей в своё удовольствие, прокачивая опыт и знания программ, принимаю "голосовое" участие в блоге своих друзей. Теперь выполняю видеомонтаж на заказ, озвучиваю ролики и прочие задания в этой теме по мере своих возможностей! Также работаю с монтажом и коррекцией аудио.
Техника:
- мощный ноутбук DELL G3
- конденсаторный микрофон Neewer NW-7000
Работаю в программах:
- Adobe Premiere CC pro 2018
- Adobe Audition CC 2018
- Paint
Если у Вас есть вопросы - пишите, всё обсудим, всё решим!
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