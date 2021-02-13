Frolov_Serafim

HTML-верстальщик / Frontend-разработчик (Junior/Middle)

Чтобы ознакомиться с моей деятельностью, вы можете перейти на мой сайт:

frolovserafim.ru

Я занимаюсь Frontend и необходимым Backend “программированием“ сайтов. То есть, я полностью (кроме дизайна) сделаю вам адаптивный сайт, и выгружу его в интернет. Также, по необходимости и вашему желанию, делается интеграция в WordPress или другие системы управления.

Я за то, чтобы сделать интернет интересным и красивым(и конечно,удобным)

Поэтому к каждому заказу подхожу со всей ответственностью и вниманием.

Все тонкости и пожелания к работе выполню или доходчиво объясню почему это невозможно или не рационально, но все же придерживаюсь правила «Все для клиента», так что все, что вы захотите, мы попробуем воплотить в жизнь! Особенные пожелания, какими бы сложными они не были, очень приветствуются, ведь это дает вам красивый продукт и развивает меня.