From5I5

Виктория Чукавина From5I5

 
30 летРоссия/Киров
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Popolitov_Ilya
35 летИндонезия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Ищем специалиста на качественный рерайт профильных текстов
Очень профессиональный подход. Оплата в срок. Работать приятно. Рекомендую заказчика!
Исполнитель ответственный, учел все требования, сделал в срок. Продолжаем сотрудничество!
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