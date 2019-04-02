Здравствуйте. Ищем специалиста на качественный рерайт профильных текстов по маркетингу, важно чтоб было совсем не похоже на оригинал. Примеры текста: [url=https://blog.ingate.ru/detail/remarketing-chto-eto-takoe-i-kak-nastroit/]https://blog.ingate.ru/detail/remarketing-chto-eto-takoe-i-kak-nastroit/[/url] [url=https://in-scale.ru/blog/klyuchevye-pokazateli-effektivnosti-kpi.html]https://in-scale.ru/blog/klyuchevye-pokazateli-effektivnosti-kpi.html[/url] [url=https://in-scale.ru/blog]https://in-scale.ru/blog[/url] цель написать статью, написанную в формате данного блога (in-scale) Критерии: уникальна на 90-95% читабельна на 100% компетентна-можно собрать из нескольких статей что-бы ...