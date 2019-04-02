Ищем специалиста, который может сделать цифровую воронку для стоматологии в amocrm. Цена обсуждается-пишите!
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищем специалиста, который настроит бирикс24 и интергирует его с amoCRM. Оплата обсуждается. Настроить нужно под стоматологическую клинику. Откликаясь указывайте пожалуйста свои расценки и опыт работы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Тема-инфобизнес. Откликаясь, пожалуйста указывайте ваши расценки и ссылки на кейсы.Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Ищем человека, который сделает структуру продающего лендинга (заголовки, тексты, описания, офферы, превью и т.д.). Продукт-инфобизнес. Скажите пожалуйста готовы ли вы взяться и в какую цену?Продающие тексты12 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Ищем специалиста на качественный рерайт профильных текстов по маркетингу, важно чтоб было совсем не похоже на оригинал. Примеры текста: [url=https://blog.ingate.ru/detail/remarketing-chto-eto-takoe-i-kak-nastroit/]https://blog.ingate.ru/detail/remarketing-chto-eto-takoe-i-kak-nastroit/[/url] [url=https://in-scale.ru/blog/klyuchevye-pokazateli-effektivnosti-kpi.html]https://in-scale.ru/blog/klyuchevye-pokazateli-effektivnosti-kpi.html[/url] [url=https://in-scale.ru/blog]https://in-scale.ru/blog[/url] цель написать статью, написанную в формате данного блога (in-scale) Критерии: уникальна на 90-95% читабельна на 100% компетентна-можно собрать из нескольких статей что-бы ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад