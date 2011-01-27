3d Design Motion Personage Animation Compositin
Ампие Обандо Даниель Оскарович
инструменты для работы
Cinema 4d,Maya,Toxic,Combustion,Poser,Maxwell Render,RealFlow
Моя работа заключается в нескольких основных аспектов это
Анимация Motion персонажный
Моделинг
Композитинг
Клип Макер
Визуализация
Где меня можно подключить в роботе
Сьёмки фильмов VFX
Монтаж рекламной продукции
Создания рекламы или Видео фильма
Короткометражного Художественного Фантастического
Цветокорекция
Стоимость моей работы высчитывается индивидуально от сложности проекта.
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