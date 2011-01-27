3d Design Motion Personage Animation Compositin

Ампие Обандо Даниель Оскарович

инструменты для работы

Cinema 4d,Maya,Toxic,Combustion,Poser,Maxwell Render,RealFlow

Моя работа заключается в нескольких основных аспектов это

Анимация Motion персонажный

Моделинг

Композитинг

Клип Макер

Визуализация

Где меня можно подключить в роботе

Сьёмки фильмов VFX

Монтаж рекламной продукции

Создания рекламы или Видео фильма

Короткометражного Художественного Фантастического

Цветокорекция

Стоимость моей работы высчитывается индивидуально от сложности проекта.