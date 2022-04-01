FrontEnd-Tanya

Верстка с адаптивным, кроссбраузерным и валидным кодом по методологии БЭМ.
Индивидуальный подход к каждому проекту.
HTML5, CSS3, Flexbox, Grid
Figma, Photoshop
Моя цель - качественная работа и довольный заказчик.
Гарантия на верстку: в течении недели после сдачи работы я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Я всегда на связи, ответственно отношусь к делу и просьбам заказчика.
Контакты:
Телеграм: I_m_Tatt
Почта: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!