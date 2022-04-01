FrontEnd-Tanya

Верстка с адаптивным, кроссбраузерным и валидным кодом по методологии БЭМ.

Индивидуальный подход к каждому проекту.

HTML5, CSS3, Flexbox, Grid

Figma, Photoshop

Моя цель - качественная работа и довольный заказчик.

Гарантия на верстку: в течении недели после сдачи работы я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Я всегда на связи, ответственно отношусь к делу и просьбам заказчика.

Контакты:

Телеграм: I_m_Tatt

Почта: [email protected]

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tatsiana-kaminskaya