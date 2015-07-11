Frontender

О верстке.
Качество верстки, семантичность, валидность (валидатор тут) и структуру CSS-кода вы можете посмотреть в примерах портфолио.
Можете быть уверены, что для вас я сделаю не хуже.
О кроссбраузерности.
Все готовые работы я проверяю во всех современных браузерах, дабы убедиться, что они одинаково хорошо в них отображаются, все скрипты корректно работают.
Кроме того, я тестирую страницы на предмет работоспособности в IE9+
В IE8 я проверяю корректное отображение на мониторе (адаптивность IE8 не поддерживает);
IE7 и ниже специально не тестирую.
О технологиях:
- HTML5
- CSS3
- Javascript
- jQuery
- Bootstrap
Для эффективного начала сотрудничества напишите мне личное сообщение в системе. В нем опишите основные требования к макету:
- адаптивность (фиксированная ширина, полный responsive),
- скрипты или необходимые эффекты.
Для создания шаблона Битрикс дополнительно укажите тип сайта (магазин, корпоративный сайт, визитка и т.д.).
Я сориентирую вас по цене и срокам.
Отвечаю быстро. Он-лайн по рабочим дням с 10:00 до 22:00.
Преимущества работы со мной:
- не пропадаю
- ответственно отношусь к срокам
- все заказчики имеют минимум два канала связи со мной: он-лайн и по телефону