Frontender

Адаптивная HTML-верстка и интеграция дизайна в Битрикс

О верстке.

Качество верстки, семантичность, валидность (валидатор тут) и структуру CSS-кода вы можете посмотреть в примерах портфолио.

Можете быть уверены, что для вас я сделаю не хуже.

О кроссбраузерности.

Все готовые работы я проверяю во всех современных браузерах, дабы убедиться, что они одинаково хорошо в них отображаются, все скрипты корректно работают.

Кроме того, я тестирую страницы на предмет работоспособности в IE9+

В IE8 я проверяю корректное отображение на мониторе (адаптивность IE8 не поддерживает);

IE7 и ниже специально не тестирую.

О технологиях:

HTML5

CSS3

Javascript

jQuery

Bootstrap

Имею большой опыт создания шаблонов для

Для эффективного начала сотрудничества напишите мне личное сообщение в системе. В нем опишите основные требования к макету:

- адаптивность (фиксированная ширина, полный responsive),

- скрипты или необходимые эффекты.

Для создания шаблона Битрикс дополнительно укажите тип сайта (магазин, корпоративный сайт, визитка и т.д.).

Я сориентирую вас по цене и срокам.

Отвечаю быстро. Он-лайн по рабочим дням с 10:00 до 22:00.

Преимущества работы со мной: