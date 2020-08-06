Быстрая и профессиональная разработка сайтов. Пока другие обещают, я делаю 🔥
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что
существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных
макетов дизайна.
- Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 11-ти летнего
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость
опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки.
Минимум вопросов, максимум результата.
работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут
внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных
затрат!
ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!