Frontic

Отабек Frontic

 
24 годаКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Быстрая и профессиональная разработка сайтов. Пока другие обещают, я делаю 🔥

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке! 

Работая со мной вы экономите:

  • Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что

    существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных

    макетов дизайна.

  • Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 11-ти летнего

    • опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки.

    Минимум вопросов, максимум результата.

  • Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость

    • работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут

    внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных

    затрат!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои

ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!