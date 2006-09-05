Работаю с php около полутора лет, разумеется с использованием РБД- MySQL, иногда Oracle.

Часто работал с шаблонами Smarty, иногда FastTemplate

Выполнял проэкты на Ajax с использованием PEAR.

Написание валилдных CSS, уверенное знаение яваскрипт, Английский на уровне носителя языка.

Занимался продвижением сайтов(обменн тематическими ссылками, регистрация в каталогах, т.д.) и оптимизацией SEO. Успешно оптимизировал и занимался продвижением большинства нижеозначенных проэктов.

Список проэктов:

http://inf.kture.kharkov.ua/ - сайт кафедры информатики Харьковского Национального Унверситета Радиоэлектроники.

Был создан как пример полной валидности css, xhtml.

На четырех последующих сайтах нет моего копирайта, стоит Copyright 2006 Centauria Web Design но на любой из них я могу прелоставить полные исходники.

www.realleadbank.com- сайт американской фирмы Real Lead Bank. Сделан мной для компании Centauria, электронная оплата, рбд, дизайн- полностью выполнен мной.

www.heritagerealtyca.com- сайт по продаже домов. Электронной коммерции нет, однако масштабная система администрирования.

208.131.129.228- недавно сданный в эксплуатацию, электронная продажа одежды.

Учавтвовал в разработке тестирования при принятии на работу web-верстальщиков в Validio- Ukraine. Этот макет на текущий момент размещен на их сайте и доступен для закачки.

http://www.qea.com/- сайт сделан как визитка компании qea а также хранилище ее электронных документов(в основном бухгалтерских.)

http://www.tech-brand.com- проэкт компании занимающейся оптимизацией SEO. БД- Oracle

http://www.frosty.h16.ru - этот сайт я разработал в качестве презентации, линки на остальные вы легко найдете там.