FrostyTemplar

Специалист по контекстной рекламе

Основные направления работы:

- Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ, Google Adwords

- Установка и настройка Яндекс Метрики и google analytics

- "Бесплатное" продвижение

- Перенос рекламных кампаний Google-->Яндекс и наоборот

- Настраиваю таргетированную рекламу (SMM)

-Монтаж/обработка фото, видео и аудио файлов.

-Работа с изображениями фото/баннеры и тд.

- Так же работаю с WordPress (Настройка, установка плагинов и тд)

Правила своей работы:

- Выполнение работ в указанные сроки

- Разумное использование бюджета клиента

- Поддерживать общение с клиентами даже после выполнения задачи

- Изучать и анализировать область работы

- Всегда развиваться

Мои основные клиенты:

- Первая Система (Франчайз 1С)

- Bello Belicci - Итальянский бренд одежды (Опт и розница)

Имею сертификаты Яндекс Директ, Google Adwords и MyTarget

Этому миру не нужен герой… Ему нужен профессионал!