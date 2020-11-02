FrostyTemplar

Основные направления работы:
- Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ, Google Adwords
- Установка и настройка Яндекс Метрики и google analytics
- "Бесплатное" продвижение
- Перенос рекламных кампаний Google-->Яндекс и наоборот
- Настраиваю таргетированную рекламу (SMM)
-Монтаж/обработка фото, видео и аудио файлов.
-Работа с изображениями фото/баннеры и тд.
- Так же работаю с WordPress (Настройка, установка плагинов и тд)
Правила своей работы:
- Выполнение работ в указанные сроки
- Разумное использование бюджета клиента
- Поддерживать общение с клиентами даже после выполнения задачи
- Изучать и анализировать область работы
- Всегда развиваться
Мои основные клиенты:
- Первая Система (Франчайз 1С)
- Bello Belicci - Итальянский бренд одежды (Опт и розница)
Имею сертификаты Яндекс Директ, Google Adwords и MyTarget
Этому миру не нужен герой… Ему нужен профессионал!