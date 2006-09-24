ОБРАЗОВАНИЕ
ВУЗ: МИЭТ, дневное отделение.
Иностранные языки: английский - Upper-Intermediate
ОПЫТ РАБОТЫ
Места работы:
1) тестер ПО, компания "Forte-IT", лето 2001.
2) программист 1С (получил сертификаты), компания "Комкон-центр", сентябрь 2001 - май 2002.
3) программист, компания "МиСТленд-ЮГ", июнь 2002 - май 2005.
4) программист, компания "Акронис", июнь 2005 - сегодня.
Участие в проектах:
1) МиСТленд-Юг: "Альфа Антитеррор"
2) Акронис: TrueImage
СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ И ТЕХНОЛОГИИ
Групповая разработка:
1) системы контроля версий - SourceSafe, CVS, SubVersion;
2) системы контроля задач - Sirid, RT.
Языки программирования:
1) С/С++, STL.
2) C#
3) UML (Rational Rose, Sparx Enterprise Architect).
4) скриптовые - LUA, ANTLR.
Базы данных:
1) SQL-92
2) PL/SQL на начальном уровне
Системное программирование:
1) синхронизация Win32
2) TCP/IP