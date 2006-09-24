Frozen

Гость Frozen

 
42 года
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад

ОБРАЗОВАНИЕ

ВУЗ: МИЭТ, дневное отделение.

Иностранные языки: английский - Upper-Intermediate

ОПЫТ РАБОТЫ

Места работы:

1) тестер ПО, компания "Forte-IT", лето 2001.

2) программист 1С (получил сертификаты), компания "Комкон-центр", сентябрь 2001 - май 2002.

3) программист, компания "МиСТленд-ЮГ", июнь 2002 - май 2005.

4) программист, компания "Акронис", июнь 2005 - сегодня.

Участие в проектах:

1) МиСТленд-Юг: "Альфа Антитеррор"

2) Акронис: TrueImage

СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ И ТЕХНОЛОГИИ

Групповая разработка:

1) системы контроля версий - SourceSafe, CVS, SubVersion;

2) системы контроля задач - Sirid, RT.

Языки программирования:

1) С/С++, STL.

2) C#

3) UML (Rational Rose, Sparx Enterprise Architect).

4) скриптовые - LUA, ANTLR.

Базы данных:

1) SQL-92

2) PL/SQL на начальном уровне

Системное программирование:

1) синхронизация Win32

2) TCP/IP