2d аниматор и иллюстратор

Нарисую 2D мультфильм или иллюстрацию в авторском мультяшном стиле. Для рекламного ролика, художественного сценария, поздравления, открытки и т.д. Недорого.

Контакты:

VK: https://vk.com/icynitro

E-mail: [email protected]

Skype: icynitro