2d аниматор и иллюстратор
Нарисую 2D мультфильм или иллюстрацию в авторском мультяшном стиле. Для рекламного ролика, художественного сценария, поздравления, открытки и т.д. Недорого.
Контакты:
E-mail: [email protected]
Skype: icynitro
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Охотник и утки589 просмотров
- 2D мультфильмы711 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Анимация
1 отзыв
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга