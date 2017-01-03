Frozenkid

Айсен Frozenkid

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
2d аниматор и иллюстратор

Нарисую 2D мультфильм или иллюстрацию в авторском мультяшном стиле. Для рекламного ролика, художественного сценария, поздравления, открытки и т.д. Недорого.

Контакты:

VK: https://vk.com/icynitro

E-mail: [email protected]

Skype: icynitro

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Отзывы заказчиков

abeevvideo
48 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Контурная анимация. Дудл видео.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Анимация
1 отзыв
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга