Технические переводы рус/англ и англ/рус
Добрый день!
Предлагаю услуги технического перевода с/на английский язык. Имеется диплом переводчика, а также диплом магистра техники и технологии по направлению "Машиностроение"
Основные направления перевода:
- Тексты общей тематики
- Энергетика
- Машиностроение
- Гидравлика
- Насосы
- Гидравлические приводы
- Металлообработка
- Электропривод
- Руководства по эксплуатации
- Научные статьи
- Каталоги
- Буклеты
- Рекламные материалы
- Технические спецификации
Стоимость услуг без учета верстки:
С русского на английский язык 150 руб./1000 зн. без пр.
С английского на русский язык 200 руб./1000 зн. без пр.
Стоимость верстки зависит от сложности и устанавливается в каждом случае индивидуально.
Портфолио не заполняю в силу авторских прав заказчиков на переведенные тексты. По запросу готов предоставить собственные некоммерческие переводы либо выполнить тестовый перевод
Действие аккаунта приостановлено!