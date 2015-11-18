Технические переводы рус/англ и англ/рус

Добрый день!

Предлагаю услуги технического перевода с/на английский язык. Имеется диплом переводчика, а также диплом магистра техники и технологии по направлению "Машиностроение"

Основные направления перевода:

Тексты общей тематики

Энергетика

Машиностроение

Гидравлика

Насосы

Гидравлические приводы

Металлообработка

Электропривод

Основные типы переводимых документов:

Руководства по эксплуатации

Научные статьи

Каталоги

Буклеты

Рекламные материалы

Технические спецификации

По дополнительному запросу осуществляется верстка в соответствии с форматом оригинала любой сложности.

Стоимость услуг без учета верстки:

С русского на английский язык 150 руб./1000 зн. без пр.

С английского на русский язык 200 руб./1000 зн. без пр.

Стоимость верстки зависит от сложности и устанавливается в каждом случае индивидуально.

Портфолио не заполняю в силу авторских прав заказчиков на переведенные тексты. По запросу готов предоставить собственные некоммерческие переводы либо выполнить тестовый перевод