Fruktov

Денис Fruktov

 
34 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Технические переводы рус/англ и англ/рус

Добрый день!

Предлагаю услуги технического перевода с/на английский язык. Имеется диплом переводчика, а также диплом магистра техники и технологии по направлению "Машиностроение"

Основные направления перевода:

  • Тексты общей тематики
  • Энергетика
  • Машиностроение
  • Гидравлика
  • Насосы
  • Гидравлические приводы
  • Металлообработка
  • Электропривод
Основные типы переводимых документов:

  • Руководства по эксплуатации
  • Научные статьи
  • Каталоги
  • Буклеты
  • Рекламные материалы
  • Технические спецификации
По дополнительному запросу осуществляется верстка в соответствии с форматом оригинала любой сложности. 

Стоимость услуг без учета верстки:

С русского на английский язык                                             150 руб./1000 зн. без пр.

С английского на русский язык                                             200 руб./1000 зн. без пр.

Стоимость верстки зависит от сложности и устанавливается в каждом случае индивидуально.

Портфолио не заполняю в силу авторских прав заказчиков на переведенные тексты. По запросу готов предоставить собственные некоммерческие переводы либо выполнить тестовый перевод