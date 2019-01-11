Дёшево исполняю ваши мечты на фото

Предоставляю услуги любой сложности в области фоторедактирования. - цветокоррекция (нормализация баланса белого, контрастности, пере- или недо- экспозиции, локальная цветокоррекция);- пластика (коррекция фигуры, черт лица, одежды);- удаление ненужных объектов с фото (мусор, провода, волосы);- чистка фона; - ретушь кожи лица и тела (удаление пятен, шрамов, прыщей, родинок, дефектов а так же более глубокая dodge&burn-ретушь);- ретушь одежды (разглаживание складок, замятостей, удаление дефектов);Цена договорная.