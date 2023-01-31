Видеомонтаж
Видеомонтаж в нашем современном мире ограничен только ФАНТАЗИЕЙ и БЮДЖЕТОМ
Если Вам нужно обработать и отредактировать видео, Вы попали по адресу:
Меня зовут Сергей, я работаю в программах Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Wondershare Filmora. К работе отношусь ответственно.
Из основного:
Составлю видеоряд
Сделаю раскадровки
Наложу музыку
Внесу необходимые правки по желанию
Вырежу ненужные куски видео
Работаю с эффектами
На стадии предварительного обсуждения делаем все уточнения.
Для работы необходим материал (видео, рисунки, сценарий)
Для точного описания заказа сформируем ТЗ, либо у Вас имеется своё.
Найдём общий язык и будем друг другу полезны.
Я против войны в Украине!