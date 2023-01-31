Видеомонтаж

Видеомонтаж в нашем современном мире ограничен только ФАНТАЗИЕЙ и БЮДЖЕТОМ

Если Вам нужно обработать и отредактировать видео, Вы попали по адресу:

Меня зовут Сергей, я работаю в программах Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Wondershare Filmora. К работе отношусь ответственно.

Из основного:

Составлю видеоряд

Сделаю раскадровки

Наложу музыку

Внесу необходимые правки по желанию

Вырежу ненужные куски видео

Работаю с эффектами

На стадии предварительного обсуждения делаем все уточнения.

Для работы необходим материал (видео, рисунки, сценарий)

Для точного описания заказа сформируем ТЗ, либо у Вас имеется своё.

Найдём общий язык и будем друг другу полезны.