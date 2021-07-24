Fu1Stack

Алекс Fu1Stack

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Тестирование Web-проектов
  • Тестирование верстки:
  • Тестирование функциональности:
  • Проверка правильности работы главных функций ресурса.
  • ﻿Обнаружение ссылок ведущих к одной странице.
  • ﻿Корректность внутренних ссылок.
  • ﻿Проверка пользовательских форм. Сюда входят: добавление комментарии в блог, обратная связь и прочее.
  • ﻿Проверка полей и страниц «авторизация», «регистрация».
  • ﻿Корректность работы «Покупка товара» (добавление в корзину).
  • ﻿Проверка добавление, удаление и редактирование данных пользователей, товаров и заказов.
  • ﻿Сверка контента, имеющегося на сайте с тем, что представил заказчик.
  • Проверка usability сайта (удобство пользования):
  • Определить, понятен ли ваш сайт для пользователя, удобен ли.
  • Понять на сколько удобна навигация.
  • Выяснить, какое впечатления создается у пользователя.
  • Оценить, что может быть лишним на ресурсе.
        • Тест производительности;
        • Проверка на безопасность;
        • Тестинг интерфейса, UI Testing.
        Могу помочь с консультацией:

        • Определитесь с видами тестирования, которые необходимо провести вашему проекту.
        • Составьте список устройств, ОС, браузеров на которых необходимо провести тестирование.
        • Определите цели проекта и ключевых пользователей веб-ресурса.

        Немного о себе:

         занимался версткой сайтов 1 год, после перешел в тестирование, очень хорошо знаком с проблемами которые возникают у web-резработчиков, знаю уязвимые места сайтов, уделяю большое внимание тестированию мобильной версии сайта.

        Отвецтвенность:

        - все делаю в сроки

        - не беру предоплату

        - консультация бесплатно

        - всегда на связи

        Связь:

        - E-mail: [email protected]

        - Телеграм: https://t.me/aleksandrsalii