Тестирование Web-проектов
- Тестирование верстки:
- Тестирование функциональности:
- Проверка правильности работы главных функций ресурса.
- Обнаружение ссылок ведущих к одной странице.
- Корректность внутренних ссылок.
- Проверка пользовательских форм. Сюда входят: добавление комментарии в блог, обратная связь и прочее.
- Проверка полей и страниц «авторизация», «регистрация».
- Корректность работы «Покупка товара» (добавление в корзину).
- Проверка добавление, удаление и редактирование данных пользователей, товаров и заказов.
- Сверка контента, имеющегося на сайте с тем, что представил заказчик.
- Проверка usability сайта (удобство пользования):
- Определить, понятен ли ваш сайт для пользователя, удобен ли.
- Понять на сколько удобна навигация.
- Выяснить, какое впечатления создается у пользователя.
- Оценить, что может быть лишним на ресурсе.
- Тест производительности;
- Проверка на безопасность;
- Тестинг интерфейса, UI Testing.
- Определитесь с видами тестирования, которые необходимо провести вашему проекту.
- Составьте список устройств, ОС, браузеров на которых необходимо провести тестирование.
- Определите цели проекта и ключевых пользователей веб-ресурса.
Немного о себе:занимался версткой сайтов 1 год, после перешел в тестирование, очень хорошо знаком с проблемами которые возникают у web-резработчиков, знаю уязвимые места сайтов, уделяю большое внимание тестированию мобильной версии сайта.
Отвецтвенность:
- все делаю в сроки
- не беру предоплату
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- E-mail: [email protected]
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