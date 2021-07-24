Тестирование Web-проектов

Тестирование верстки:

Тестирование функциональности:

Проверка правильности работы главных функций ресурса.

﻿Обнаружение ссылок ведущих к одной странице.

﻿Корректность внутренних ссылок.

﻿Проверка пользовательских форм. Сюда входят: добавление комментарии в блог, обратная связь и прочее.

﻿Проверка полей и страниц «авторизация», «регистрация».

﻿Корректность работы «Покупка товара» (добавление в корзину).

﻿Проверка добавление, удаление и редактирование данных пользователей, товаров и заказов.

﻿Сверка контента, имеющегося на сайте с тем, что представил заказчик.



Проверка usability сайта (удобство пользования):

Определить, понятен ли ваш сайт для пользователя, удобен ли.

Понять на сколько удобна навигация.

Выяснить, какое впечатления создается у пользователя.

Оценить, что может быть лишним на ресурсе.

Тест производительности;

Проверка на безопасность;

Тестинг интерфейса, UI Testing.

Могу помочь с консультацией:

Определитесь с видами тестирования, которые необходимо провести вашему проекту.

Составьте список устройств, ОС, браузеров на которых необходимо провести тестирование.

Определите цели проекта и ключевых пользователей веб-ресурса.

Немного о себе:

занимался версткой сайтов 1 год, после перешел в тестирование, очень хорошо знаком с проблемами которые возникают у web-резработчиков, знаю уязвимые места сайтов, уделяю большое внимание тестированию мобильной версии сайта.

Отвецтвенность:

- все делаю в сроки

- не беру предоплату

- консультация бесплатно

- всегда на связи

Связь:

- E-mail: [email protected]

- Телеграм: https://t.me/aleksandrsalii