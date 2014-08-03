Опыт работы:
- стажер-практикант
Период: 11 февраля 2013 – 4 апреля 2013 (3 мес);
Название компании: ООО "Азовгипромез";
Численность персонала: от 250 до 500 сотрудников;
Сфера деятельности компании: проектирование промышленных предприятий;
Обязанности: работа с почтой, работа с БД;
- инженер-программист
Период: 27 августа 2013 – 20 июня 2014;
Название компании: ООО "Донбасскабель";
Численность персонала: от 250 до 500 сотрудников;
Сфера деятельности компании: производство кабельных изделий;
Обязанности: Написание с нуля, доработка существующих отчетов, обработок и документов под нужды компании в ERP-системе "IT-предприятие" с использованием средств Fox Pro и SQL. Переформирование конфигураций и отчетов из "1С: Предприятие" в "IT-предприятие". Систематическая помощь в формировании отчетов в контролирующие органы. Обучение сотрудников Предприятия как в текущем режиме, так и по плану.
Образование
ВУЗ: Донецкий национальный технический университет (Донецк, Украина);
Год окончания: 2013;
Факультет: Компьютерных наук и технологий;
Специальность: Инженерия программного обеспечения;
Квалификация: специалист
Владение языками
Английский — на уровне чтения литературы по специальности.
Дополнительная информация
Компьютерные навыки:
• владение ПК на уровне программиста
• опыт работы с IT-предприятие, 1С:Предприятие, Oracle.
• Технологии: PHP, JQuery, MySQL, CSS3, HTML5
• Платформы: 1CБитрикс, Drupal, Joomla! , Open Cart
• Навыки программирования С++, Delphy, SQL, FoxPro.
• опытный пользователь пакета программ MS Offise, Adobe Photoshop, 3ds Max, Aurora3D, Quest3d, AutoCAD, InDesign, Corel Draw.
Личные качества:
• ответственность;
• обучаемость;
• коммуникабельность;
• стрессоустойчивость;
• способность к самообучению;