Опыт работы:

- стажер-практикант

Период: 11 февраля 2013 – 4 апреля 2013 (3 мес);

Название компании: ООО "Азовгипромез";

Численность персонала: от 250 до 500 сотрудников;

Сфера деятельности компании: проектирование промышленных предприятий;

Обязанности: работа с почтой, работа с БД;

- инженер-программист

Период: 27 августа 2013 – 20 июня 2014;

Название компании: ООО "Донбасскабель";

Численность персонала: от 250 до 500 сотрудников;

Сфера деятельности компании: производство кабельных изделий;

Обязанности: Написание с нуля, доработка существующих отчетов, обработок и документов под нужды компании в ERP-системе "IT-предприятие" с использованием средств Fox Pro и SQL. Переформирование конфигураций и отчетов из "1С: Предприятие" в "IT-предприятие". Систематическая помощь в формировании отчетов в контролирующие органы. Обучение сотрудников Предприятия как в текущем режиме, так и по плану.

Образование

ВУЗ: Донецкий национальный технический университет (Донецк, Украина);

Год окончания: 2013;

Факультет: Компьютерных наук и технологий;

Специальность: Инженерия программного обеспечения;

Квалификация: специалист

Владение языками

Английский — на уровне чтения литературы по специальности.

Дополнительная информация

Компьютерные навыки:

• владение ПК на уровне программиста

• опыт работы с IT-предприятие, 1С:Предприятие, Oracle.

• Технологии: PHP, JQuery, MySQL, CSS3, HTML5

• Платформы: 1C­Битрикс, Drupal, Joomla! , Open Cart

• Навыки программирования С++, Delphy, SQL, FoxPro.

• опытный пользователь пакета программ MS Offise, Adobe Photoshop, 3ds Max, Aurora3D, Quest3d, AutoCAD, InDesign, Corel Draw.

Личные качества:

• ответственность;

• обучаемость;

• коммуникабельность;

• стрессоустойчивость;

• способность к самообучению;