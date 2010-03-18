Программист, художник аэрографист.

Образование:

1.ХРТТ по специальности программирование.

2.ХНУРЭ по специальности программирование автоматизированных систем.

Есть опыт работы:

Delphi, BDE, Sql, MySql, HTML, PHP, графический дизайн(Photoshop).

Написал для транспортного предприятия на Delphi + Sql систему программ с базами данных, взаимодействующих межу собой.

Есть опыт создания и поддержки корпоративного сайта с базами данных PHP+MySql.

Есть опыт создания дизайна для сайтов и полиграфии.

Есть опыт художественной работы в технике аэрографии.

Есть навыки работы:

C++, assembler.

Средний уровень знания английского языка.

Быстро обучаюсь, креативен, работаю с энтузиазмом.