Программист, художник аэрографист.
Образование:
1.ХРТТ по специальности программирование.
2.ХНУРЭ по специальности программирование автоматизированных систем.
Есть опыт работы:
Delphi, BDE, Sql, MySql, HTML, PHP, графический дизайн(Photoshop).
Написал для транспортного предприятия на Delphi + Sql систему программ с базами данных, взаимодействующих межу собой.
Есть опыт создания и поддержки корпоративного сайта с базами данных PHP+MySql.
Есть опыт создания дизайна для сайтов и полиграфии.
Есть опыт художественной работы в технике аэрографии.
Есть навыки работы:
C++, assembler.
Средний уровень знания английского языка.
Быстро обучаюсь, креативен, работаю с энтузиазмом.