FuluqDesign

- Привет (customername), меня зовут Егор и я здесь предлагаю интересные решения.

- Очевидно, я хочу собрать множество хороших кейсов в свое портфолио - поэтому я бываю здесь, ценник мой вполне доступен и мотивация моя высокая.

- Без сомнения, я не «разрабатывал дизайн для студии Лебедева и телеканала "ТНТ" и я не имею стажа, исчисляющегося десятилетиями. Тем не менее, я успел поработать с некоторыми достаточно крупными производителями дельных штук в области косметологии, авто/мототехники, промышленного производства и it. Здесь в портфолио так же есть такие примеры. Да, такие клиенты иногда появляются и на этом сайте.

- Впрочем, количество символов тут ограниченно, поэтому разглядывайте портфолио - оно достаточно исчерпывающее, из него вполне понятно, чего от меня следует ожидать.

- Пишите, я на связи, обсудим все детали.