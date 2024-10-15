$10
Требуется создать видеоапелляцию для монетизации YouTube канала на тему аниме. Необходимо соответствие всем параметрам платформы. Все нужные материалы будут предоставлены заказчиком.
Видеомонтаж3 заявки
Закрыт
5 месяцев назад
Требуется создать видеоапелляцию для монетизации YouTube канала на тему аниме. Необходимо соответствие всем параметрам платформы. Все нужные материалы будут предоставлены заказчиком.
Требуется создать видеоапелляцию для YouTube канала, посвященного аниме. Видео должно соответствовать всем требованиям платформы. Все необходимые материалы будут предоставлены заказчиком. Ожидается профессиональный видеомонтаж и соответствие параметрам YouTube.