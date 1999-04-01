FunkyJazzil

Допечатная подготовка, цветокоррекция

04.1999 - 12.2001, Полиграфический центр «Синтез»

Верстка и подготовка в печать ч/б и цветной полиграфической продукции.

12.2001 - 05.2004, Дизайн-студия «Лицей»

Технический дизайнер, оператор плоттера. Верстка, цаетокоррекция и подготовка в печать полиграфической продукции. Цветокоррекция и подготовка в печать материалов для наружной рекламы. Непосредственно печать на широкоформатном плоттере HP. Сканирование негативов и слайдов на профессиональном слайд сканере Nikon.

05.2004 - 11.2005, РА Litho Studio

Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Специалист по допечатной подготовке

Верстка, цветокоррекция и подготовка в печать макетов для различных способов печати, в том числе для наружной рекламы (офсет, флексография, шелкография, цифра и т.д.), написание постскриптов

11.2005 - продолжаю работать, Volga Volga Brand Identity

Технический директор

Техническая вёрстка, ретушь, цветокоррекция, подготовка полиграфической и различной рекламной продукции в производство (в том числе для наружной рекламы), написание постскриптов. Техническое обеспечение компании, поддержание работоспособности технического парка компании, решение техничсеких проблем на месте, коммуникация с IT-специалистами. Фотосъёмка объектов. Организация и ведение архива компании.