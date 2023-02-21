Профессионал в сфере графического дизайна и копирайта!

Являюсь опытным графическим дизайнером с более чем 5 летним стажем в различных отраслях. Умею создавать уникальный дизайн для веб-сайтов, маркетинговых материалов и брендов, абстрактные работы с запросом на визуал, соблюдая баланс между эстетикой и практичностью в финансовом плане. Предоставляю качественные работы по доступной цене в кратчайшие сроки!



Опыт работы:

Работы на заказ для зарубежных интернет-проектов, блогов, видеоматериалов



Графический дизайнер, Яндекс, г. Москва

Март 2019 – по настоящее время



Также являюсь копирайтером с опытом работы более 3 лет в создании продающих текстов для различных отраслей, включая бизнес, маркетинг, технологии, туризм, современное искусство. Пишу ясно, кратко и точно, а самое главное относительно поставленной задачи, умею адаптировать тон и стиль для соответствия запросам разных аудиторий и целевых групп. Стремлюсь к исследованию и изучению новых тем.

Готов выполнить необходимый вам объём работ за удивительно короткое время!



Опыт работы:



Работаю с продавцами на маркетплейсах касательно редактирования карточек товаров и рекламы для оптимизации продаж

Август 2020 – по настоящее время