FutureForm

Добрый день!
Я профессионально занимаюсь созданием дизайн-проектов интерьера от планировочных решений до полной реализации.
Есть высшее образование в сфере дизайна, большой опыт работы и чувство вкуса:)
В услугу входят:
- планировочные решения, зонирование;
- подбор мебели и отделочных материалов по бюджету;
- реалистичная визуализация с конкретными подобранными материалами и мебелью из магазинов;
- скетчи;
- все необходимые технические чертежи (электрика, план полов, потолков, чертежи мебели по индивидуальным проектам, раскладка плитки и т.д.)
При необходимости есть своя строительная бригада.
Стоимость проекта от 1200 до 2000 руб. за кв. метр в зависимости от сложности работ.
Звоните или пишите в whatsapp, консультации и первый выезд на объект бесплатно.