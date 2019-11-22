FutureForm

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА В СПб, МСК И УДАЛЕННО.

Добрый день!

Я профессионально занимаюсь созданием дизайн-проектов интерьера от планировочных решений до полной реализации.

Есть высшее образование в сфере дизайна, большой опыт работы и чувство вкуса:)

В услугу входят:

- планировочные решения, зонирование;

- подбор мебели и отделочных материалов по бюджету;

- реалистичная визуализация с конкретными подобранными материалами и мебелью из магазинов;

- скетчи;

- все необходимые технические чертежи (электрика, план полов, потолков, чертежи мебели по индивидуальным проектам, раскладка плитки и т.д.)

При необходимости есть своя строительная бригада.

Стоимость проекта от 1200 до 2000 руб. за кв. метр в зависимости от сложности работ.

Звоните или пишите в whatsapp, консультации и первый выезд на объект бесплатно.