архитектор, дизайнер интерьеров

предоставляю услуги архитектурного проектирования:

- индивидуальных жилых домов;

- малой архитектуры (беседки, летние террасы, барбекю/мангалы и др.).;

- технических строений (гараж, баня/сауна и пр.);

а также, услуги по разработке дизайн-проектов интерьера любой сложности и для разных видов помещений:

- частные интерьеры ( квартиры, коттеджи и др.);

- общественные интерьеры ( магазины, офисы, кафе, рестораны и пр.);

есть опыт удаленного проектирования по предоставленному техническому заданию

примеры работ:

https://www.behance.net/FyodorovOleg