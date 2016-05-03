FyodorovOleg

архитектор, дизайнер интерьеров
предоставляю услуги архитектурного проектирования:
- индивидуальных жилых домов;
- малой архитектуры (беседки, летние террасы, барбекю/мангалы и др.).;
- технических строений (гараж, баня/сауна и пр.);
а также, услуги по разработке дизайн-проектов интерьера любой сложности и для разных видов помещений:
- частные интерьеры ( квартиры, коттеджи и др.);
- общественные интерьеры ( магазины, офисы, кафе, рестораны и пр.);
есть опыт удаленного проектирования по предоставленному техническому заданию
примеры работ: