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Елена Гур
G-Elenka
G-Elenka
57 лет
Россия
/
Москва
11 лет на
фриланс
-бирже
Была
11 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Магазин бытовой техники
Магазин бытовой техники
Интернет-магазины
1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
Отзывы фрилансеров
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Юрий
Webpazl
36 лет
Украина
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
68 отзывов
$300
10 баллов
10 лет назад
Магазин бытовой техники
С Еленой очень приятно работать, очень хороший заказчик который который четко ставит задачу.
Большое спасибо! Вся работа выполнена качественно и в срок. Интересный дизайн сайта+уже частично заполненая база,так же была придоставлена инструкция по пользованию. Работой довольны,10 баллов.
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