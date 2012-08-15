G-Elenka

Елена Гур G-Elenka

 
57 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Webpazl
Юрий 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Магазин бытовой техники
С Еленой очень приятно работать, очень хороший заказчик который который четко ставит задачу.
Большое спасибо! Вся работа выполнена качественно и в срок. Интересный дизайн сайта+уже частично заполненая база,так же была придоставлена инструкция по пользованию. Работой довольны,10 баллов.
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