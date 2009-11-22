G-clef

Serge Yashin G-clef

 
NaN летРоссия/Калуга
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Предлагаю архитектурный дизайн, проектирование, визуализацию.

3D дизайнер - визуализатор

3D MAX

AutoCAD

ArchiCAD

PhotoSHOP

CorelDRAW

AutoCADCorelDRAWArchiCADPhotoshop
Портфолио