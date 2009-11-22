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Serge Yashin
G-clef
G-clef
NaN лет
Россия
/
Калуга
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
14 лет назад
Предлагаю архитектурный дизайн, проектирование, визуализацию.
3D дизайнер - визуализатор
3D MAX
AutoCAD
ArchiCAD
PhotoSHOP
CorelDRAW
AutoCAD
CorelDRAW
ArchiCAD
Photoshop
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Визуализация интерьера
261 просмотр
Экстерьер
110 просмотров
Коттедж
120 просмотров
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