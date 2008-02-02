Меня зовут Волков Сергей. Профессионально занимаюсь дизайном с 2002 года. За это время приобрёл достаточный опыт в изготовлении веб-сайтов, рекламной и полиграфической продукции.

Хронология мест работы

2002-2003 рекламное агентство "Арт-Навигатор"- должность графический

дизайнер. Обязанности дизайн сайтов, баннеры, флэш презентации, 3Д

моделирование.

2003-2005 группа компаний "Дэка" - должность веб-дизайнер. Обязанности

создание и поддержка сайта компании, разработка рекламной продукции

(листовки, мультимедиа презентации, баннеры, скринсэйверы)

2005-2007 Московский Музыкальный театр "Геликон-Опера" должность ведущий

дизайнер. Обязанности создание и поддержка сайта, разработка оригинал-макетов и вёрстка программок, создание афиш, рекламных модулей.

Моё портфолио

http://www.g-ray.net/

Проекты в разработке

http://www.g-ray.net/i/j/w/tes/index.htm

http://www.g-ray.net/i/j/w/hard/ind2.htm

http://wasteland.ag.ru/test/wasteland/

Так же активно сотрудничаю с рядом рекламных агентств из Москвы, Германии,

Лондона.