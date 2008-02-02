Меня зовут Волков Сергей. Профессионально занимаюсь дизайном с 2002 года. За это время приобрёл достаточный опыт в изготовлении веб-сайтов, рекламной и полиграфической продукции.
Хронология мест работы
2002-2003 рекламное агентство "Арт-Навигатор"- должность графический
дизайнер. Обязанности дизайн сайтов, баннеры, флэш презентации, 3Д
моделирование.
2003-2005 группа компаний "Дэка" - должность веб-дизайнер. Обязанности
создание и поддержка сайта компании, разработка рекламной продукции
(листовки, мультимедиа презентации, баннеры, скринсэйверы)
2005-2007 Московский Музыкальный театр "Геликон-Опера" должность ведущий
дизайнер. Обязанности создание и поддержка сайта, разработка оригинал-макетов и вёрстка программок, создание афиш, рекламных модулей.
Моё портфолио
Проекты в разработке
http://www.g-ray.net/i/j/w/tes/index.htm
http://www.g-ray.net/i/j/w/hard/ind2.htm
http://wasteland.ag.ru/test/wasteland/
Так же активно сотрудничаю с рядом рекламных агентств из Москвы, Германии,
Лондона.