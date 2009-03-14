Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
16 лет назад
Еще одна замечательно выполненная работа. Большое спасибо. Буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Людмила - гарант постоянной и быстро оплачиваемой работы. Четкость, коммуникабельность, ответственность ее отличительные черты. Советую поработать.
$15
10 баллов
16 лет назад
Работа выполнена на высшем уровне. Большое спасибо. Буду продолжать сотрудничать.
Ответный отзыв
Продолжаю с удовольствием сотрудничать с Людмилой. Постоянно есть работы, за которые поступает мгновенная оплата. Всем рекомендую.
$15
10 баллов
16 лет назад
Работа выполнена просто замечательно и с соблюдением сроков. Рекомендую всем. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Рада сотрудничеству с Людмилой. Очень приятный человек, четко разъясняет задание, своевременно оплачивает. Рекомендую всем. С удовольствием продолжу сотрудничество.