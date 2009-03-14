G8888G

Юлия Мв G8888G

 
54 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

ludmila-pr
Людмила 
57 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$15
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для Мв Юлия (G8888G)
Еще одна замечательно выполненная работа. Большое спасибо. Буду продолжать сотрудничество.
Людмила - гарант постоянной и быстро оплачиваемой работы. Четкость, коммуникабельность, ответственность ее отличительные черты. Советую поработать.
Ответный отзыв
ludmila-pr
Людмила 
57 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$15
10 баллов
16 лет назад
Курсовая по уголовному праву
Работа выполнена на высшем уровне. Большое спасибо. Буду продолжать сотрудничать.
Продолжаю с удовольствием сотрудничать с Людмилой. Постоянно есть работы, за которые поступает мгновенная оплата. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
ludmila-pr
Людмила 
57 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$15
10 баллов
16 лет назад
Курсовая "Арбитражный процесс"
Работа выполнена просто замечательно и с соблюдением сроков. Рекомендую всем. Буду обращаться еще.
Рада сотрудничеству с Людмилой. Очень приятный человек, четко разъясняет задание, своевременно оплачивает. Рекомендую всем. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв