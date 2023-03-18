GABA_DZe

Павел GABA_DZe

 
29 летГрузия/Батуми
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Мастер по Фотошопу...

Работаю в фотошопе на протяжении 5-х лет.

Готов выполнить заказ любой сложности и воплотить в реальность ваши желания.

В моих услугах входит - 

• Восстановление картины;

• Ретушь фотографий;

• Создание логотипа и баннеров для соцсетей;

• Обработка фотографии;

• Цветокорекция;

• Изменение фона;

• Фото на документы;

• Изменение документов и т.д

5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$20
средняя цена заказа
18%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-10
Обработка фотографий
ТОП-20
Иллюстрации и Рисунки
Портфолио
Отзывы заказчиков
guest_16819248876159
8 месяцев в сервисе
Был
8 месяцев назад
$15
10 баллов
8 месяцев назад
Изображение старой газеты со статьей о человеке
Работа выполнена быстро и качественно) С удовольствием продолжу работу) спасибо!
Было приятно сотрудничать с данным заказчиком, подробное ТЗ и всегда был доступен для связи. С радостью продолжу наше сотрудничество.
Ответный отзыв
krameral
50 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$25
10 баллов
8 месяцев назад
Вырезать хромакей
Павел, спасибо за помощь в работе! Всё очень чётко и на должном уровне!
Александр приятный заказчик. Очень короткое и внятное ТЗ, а так же адекватная коммуникация. Приятно было поработать с вами. Буду рад дальнейшему сотрудничеству
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UxBrain
Вадим 
33 годаРоссия
10 месяцев в сервисе
Был
3 дня назад
$20
10 баллов
9 месяцев назад
Подготовить макет
Павел очень выручил! Оперативно подключился к задаче и терпеливо вносил изменения, пока типография наконец-то не приняла макет! Благодарю за работу! Стоимость достаточно демократичная, буду обращаться еще!
Приятно было работать с Вадимом четкое ТЗ и адекватное общение, а так же своевременная оплата. Спасибо Вадиму за заказ, буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую!
Ответный отзыв
vitalikscorpion
Виталий 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
9 месяцев назад
Перенести в canva 20 шаблонов
Павел отличный исполнитель. • Работа выполнена в оговоренные сроки • Спокойно относится к правкам • быстро и качественно работает Рекомендую как надёжного исполнителя!
Спасибо Виталию за интересные заказ. Быстрый фидбэк и своевременная оплата. Рекомендую, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
guest_16786264481268
10 месяцев в сервисе
Был
8 месяцев назад
$35
10 баллов
9 месяцев назад
Дизайн футболки
Все круто!
Чёткая постановка задачи, мгновенная оплата и быстрый фидбэк. Спасибо за интересный Заказ. Рекомендую!
Ответный отзыв
Обработка фотографий
9 отзывов
$15/час
от $10от 1 дня
#9
Иллюстрации и Рисунки
7 отзывов
$15/час
от $10от 1 дня
#16
Баннеры
нет отзывов
$15/час
от $10от 2 дней
#1186