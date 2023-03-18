Мастер по Фотошопу...
Работаю в фотошопе на протяжении 5-х лет.
Готов выполнить заказ любой сложности и воплотить в реальность ваши желания.
В моих услугах входит -
• Восстановление картины;
• Ретушь фотографий;
• Создание логотипа и баннеров для соцсетей;
• Обработка фотографии;
• Цветокорекция;
• Изменение фона;
• Фото на документы;
• Изменение документов и т.д
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$20
средняя цена заказа
18%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
ТОП-10— Обработка фотографий
ТОП-20— Иллюстрации и Рисунки
Портфолио
- Баннер для сайта Черной магии2 просмотра
- Обложки соц сетей и Книг113 просмотров
- Обработка фото любой сложности146 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
8 месяцев назад
Работа выполнена быстро и качественно) С удовольствием продолжу работу) спасибо!
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать с данным заказчиком, подробное ТЗ и всегда был доступен для связи. С радостью продолжу наше сотрудничество.
$25
10 баллов
8 месяцев назад
Павел, спасибо за помощь в работе! Всё очень чётко и на должном уровне!
Ответный отзыв
Александр приятный заказчик. Очень короткое и внятное ТЗ, а так же адекватная коммуникация. Приятно было поработать с вами. Буду рад дальнейшему сотрудничеству
$20
10 баллов
9 месяцев назад
Павел очень выручил! Оперативно подключился к задаче и терпеливо вносил изменения, пока типография наконец-то не приняла макет! Благодарю за работу! Стоимость достаточно демократичная, буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Приятно было работать с Вадимом четкое ТЗ и адекватное общение, а так же своевременная оплата. Спасибо Вадиму за заказ, буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую!
$25
10 баллов
9 месяцев назад
Павел отличный исполнитель. • Работа выполнена в оговоренные сроки • Спокойно относится к правкам • быстро и качественно работает Рекомендую как надёжного исполнителя!
Ответный отзыв
Спасибо Виталию за интересные заказ. Быстрый фидбэк и своевременная оплата. Рекомендую, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$35
10 баллов
9 месяцев назад
Все круто!
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи, мгновенная оплата и быстрый фидбэк. Спасибо за интересный Заказ. Рекомендую!
Обработка фотографий
9 отзывов
$15/час
от $10от 1 дня
#9
Иллюстрации и Рисунки
7 отзывов
$15/час
от $10от 1 дня
#16
Баннеры
нет отзывов
$15/час
от $10от 2 дней
#1186