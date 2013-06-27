Колесников Игорь Николаевич

Проживаю в г. Луганске, Украина.

Образование высшее (ВНУ им. В. Даля)

Имеется некоторый опыт в написании статей на разную тематику и для разной аудитории. Словарный запас хороший. Хоть я только и начинаю заниматься копирайтингом (рерайтингом), но хочется добиться успехов на данном поприще. Для начала готов работать на любые темы и за минимальную, но адекватную плату, если я вас заинтересую и проделанная мною работа вас устроит, то обговорим дальнейшее сотрудничество. Уникальность и правильность написания текстов гарантирую. Спасибо за внимание и надеюсь на отклик на мою заявку. С уважением, Игорь.

[email protected]

ICQ 655784914