GARIK-UA

Игорь Колесников GARIK-UA

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Колесников Игорь Николаевич

Проживаю в г. Луганске, Украина.

Образование высшее (ВНУ им. В. Даля)

Имеется некоторый опыт в написании статей на разную тематику и для разной аудитории. Словарный запас хороший. Хоть я только и начинаю заниматься копирайтингом (рерайтингом), но хочется добиться успехов на данном поприще. Для начала готов работать на любые темы и за минимальную, но адекватную плату, если я вас заинтересую и проделанная мною работа вас устроит, то обговорим дальнейшее сотрудничество. Уникальность и правильность написания текстов гарантирую. Спасибо за внимание и надеюсь на отклик на мою заявку. С уважением, Игорь.

[email protected]

ICQ 655784914

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