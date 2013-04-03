Резюме

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Личные данные: Контактная информация: Образование: Дополнительное образование: Профессиональные навыки: Опыт работы:

Горохова Айына Станиславовна 24 года (19.03.1991 г.р.), не замужем, детей нет, гражданство РФ пгт. Айхал, ул. Юбилейная 3, тел. 9247671376, эл. адрес: [email protected] С 2014 г. по 2017 г., Юридический колледж Международной полицейской ассоциации в г. Якутске, Юридический

факультет, специальность Право и Организация социального обеспечения, заочная

форма обучения С 3 марта по 7 марта 2014 г. Прошла обучение по программе специалист ЕДДС МО в

Автономном учреждении РС (Я) «Учебно-методическом центре по гражданской

обороне и чрезвычайным ситуациям РС (Я)» Уверенный пользователь ПК, английский язык по школьной программе 09.09.2013 г. -16.09.2015 г. Диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы администрации

МО «Булунский улус (район)» -своевременное доведение до главы администрации муниципального образования сигналов

оповещения (распоряжений) Администрации области о переводе органа местного

самоуправления, его экономики на работу в условиях военного времени;

-своевременное доведение до должностных лиц и работников органа местного

самоуправления решения главы администрации муниципального образования об

экстренном сборе руководителей и других должностных лиц; -прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных происшествиях по

телефону «112», либо других источников, несущих информацию об угрозе или

факте возникновения ЧС природного, техногенного или биолого-социального

характера;

-проверка достоверности и анализ поступившей информации;

немедленное доведение поступившей информации до дежурно- диспетчерского

персонала ДДС, в компетенцию, которого входит реагирование на принятое

сообщение;

-сбор от взаимодействующих ДДС и доведение до них информации об угрозе или

факте возникновения ЧС или пожара, сложившейся обстановке и действиях сил и

средств по ликвидации ЧС и пожаров;

-обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение состава

взаимодействующих ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о

переводе в высшие режимы функционирования звена (подсистемы) РСЧС;

-обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации

ЧС, уточнение и корректировка (по обстановке), заранее разработанных и

согласованных с взаимодействующими ДДС вариантов решений по ликвидации ЧС;

-постоянное информирование взаимодействующих ДДС, привлекаемых к ликвидации

ЧС сил постоянной готовности, об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

-представление докладов (донесений) вышестоящим органам управления по

подчиненности об угрозе или возникновении ЧС сложившейся обстановке,

возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (на основе ранее

подготовленных и согласованных планов);

-доведение задач, поставленных вышестоящими органами РСЧС, до подчиненных сил

постоянной готовности, осуществление контроля их выполнения и организация

взаимодействия;

-обобщение и анализ информации о произошедших ЧС (за сутки дежурства), ходе

работ по их ликвидации. 03.04.2013 г. – 02.09.2013 г. Консультант по банковским продуктам в Сбербанке ДО №0130 -Консультирование клиентов по банковским продуктам -Оформление потребительских кредитов для физических лиц -Страхование‚ денежные переводы‚ платежи по кредитам -Продажа дополнительных услуг

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Знание языков: Якутский – родной, русский, английский Навык работы с компьютером: Уверенный пользователь MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook), навыки работы с Интернет (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox и т.д.)

Личные качества: Аналитическое мышление, умение быстро ориентироваться в сложившейся ситуации, быстрая обучаемость,

ответственность, целеустремленность, настойчивость и стремление к

профессиональному росту.

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