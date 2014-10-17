Обработка фото,и так же свадебных,ретушь, замена фона и прочие...

Качественная обработка фотографий, в приоритете свадебной, поскольку сам являюсь свадебным фотографом с 6-ти летнем стажем:

- Кадрирование

- Цвето-свето коррекция

- Ретушь

- Придание четкости изображению

- Тонирование

- Вырезания, обтравка и постановка на фон

- Устранение водяных знаков

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Немного обо мне

Уже на протяжении 6 лет занимаюсь фотографией, хорошо владею такими программами как Photoshop и Lightroom. Работаю на совесть так как сам придирчив к качеству и заинтересован в постоянном повышении опыта. Приветствуется работа с вежливыми людьми, так как это залог плодотворной работы обеих сторон.

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ПОЧЕМУ СО МНОЙ РАБОТАТЬ ЛЕГКО:

- не пропадаю (в рабочее время с 09.00 по Киеву всегда онлайн в скайпе)

- на связи: 7 дней в неделю

- по договоренности показываю результат работы за день, возможно внесение правок

- индивидуальный подход

- гарантирую вежливое и спокойное общение.

Контактные данные:

Skype: gatsayv

Почта: [email protected]

Если есть желание можно и "В контакте" меня найти: https://vk.com/gatsaev_romeo