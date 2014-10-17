Качественная обработка фотографий, в приоритете свадебной, поскольку сам являюсь свадебным фотографом с 6-ти летнем стажем:
- Кадрирование
- Цвето-свето коррекция
- Ретушь
- Придание четкости изображению
- Тонирование
- Вырезания, обтравка и постановка на фон
- Устранение водяных знаков
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Немного обо мне
Уже на протяжении 6 лет занимаюсь фотографией, хорошо владею такими программами как Photoshop и Lightroom. Работаю на совесть так как сам придирчив к качеству и заинтересован в постоянном повышении опыта. Приветствуется работа с вежливыми людьми, так как это залог плодотворной работы обеих сторон.
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ПОЧЕМУ СО МНОЙ РАБОТАТЬ ЛЕГКО:
- не пропадаю (в рабочее время с 09.00 по Киеву всегда онлайн в скайпе)
- на связи: 7 дней в неделю
- по договоренности показываю результат работы за день, возможно внесение правок
- индивидуальный подход
- гарантирую вежливое и спокойное общение.
Контактные данные:
Skype: gatsayv
Почта: [email protected]
Если есть желание можно и "В контакте" меня найти: https://vk.com/gatsaev_romeo
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