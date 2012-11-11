WEB-услуги - Сайтинг, тюнинг, пирсинг
Скромный, начинающий WEB-программист, дизайнер (в основном мини сайтов). Пробую себя в юзабилити и копирайтинге. Мой девиз: "Чем больше отдаешь, тем больше получаешь".
Моим хобби является: собирать, модернизировать и приспосабливать т.с. скрипты одиночки (эксклюзивные скрипты). В последнее время увлекаюсь WEB-аппликацией и мне очень нравиться делать Flash & GIF анимарки.
Шаблоны для WordPress: Joomla: Drupal: e107 и другие.
Знаю и умею работать (настройка, шаблоны) для СМС "Дельфин".
Могу переделать шаблон WordPress для Joomla или любой другой для Joomla.
В последнее время занимаюсь CMS Bitrix.
Портфолио
- Лаборатория креативного дизайна326 просмотров
- Без названия318 просмотров
- Без названия315 просмотров
- Шаблон для "Дельфина"381 просмотр
- Шаблон для "Дельфина"325 просмотров
- Шаблон для "Дельфина"385 просмотров
- Без названия302 просмотра
- Без названия301 просмотр