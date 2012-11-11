WEB-услуги - Сайтинг, тюнинг, пирсинг

Скромный, начинающий WEB-программист, дизайнер (в основном мини сайтов). Пробую себя в юзабилити и копирайтинге. Мой девиз: "Чем больше отдаешь, тем больше получаешь".

Моим хобби является: собирать, модернизировать и приспосабливать т.с. скрипты одиночки (эксклюзивные скрипты). В последнее время увлекаюсь WEB-аппликацией и мне очень нравиться делать Flash & GIF анимарки.

Шаблоны для WordPress: Joomla: Drupal: e107 и другие.

Знаю и умею работать (настройка, шаблоны) для СМС "Дельфин".

Могу переделать шаблон WordPress для Joomla или любой другой для Joomla.

В последнее время занимаюсь CMS Bitrix.