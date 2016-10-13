E-mail: [email protected]

Контактный номер: +38 (063) 996 - 75 - 51

Меня зовут Григорий, я frontend-developper и представитель start-up - a "Preiodix". В данный момент ищу подработку на фрилансе.

Создаю сайты визитки, интернет магазины, Landing Page (Посадочные страницы), корпоративные сайты.

Проекты для портфолио можете посмотреть ниже:

1. «Лик» - агентство праздника и развлечений (10 дней)

http://lik.com.ua/

2. Одесский Центр Эндопротезирования (7 дней)

http://endoprotez.in.ua/

3. Интернет-магазин Smartcity (8 дней)

http://smartcity.in.ua/

4. Landing page для компании "Правозахист-КС" (2 дня)

http://pravozahist-ks.com.ua/

Выполняю работу различной сложности. Ознакомьтесь с моими коммерческими работами, озвучьте свои требования к заказу, внесём уточнения и будем работать.