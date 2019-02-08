Разработка приложений и скриптов любой сложностиПишу, настраиваю приложения на Python3, JavaScript, C++
Работаю как с desktop- так и с web-приложениями.
Навыки:
- Python3: Создание destop-приложений и скриптов для любых целей, парсинг сайтов, создание ботов, автоматизация работы. (Kivy, django, vk_api, beatifulsoup, selenium и др.);
- JavaScript (HTML, CSS, Bootstrap): Проектирование и верстка сайтов под ключ (или же верстка из Вашего psd), подключение js-кода, внешних сервисов (BootstrapMD, jQuery, Vue,js, WordPress и др.);
- PHP (MySQL): Создание и установка на сайт базы данных, защиты и др.;
- C++: Разработка скриптов для различных целей.
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