GBANDMAN

Константин GBANDMAN

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Разработка приложений и скриптов любой сложности

Пишу, настраиваю приложения на Python3, JavaScript, C++

Работаю как с desktop- так и с web-приложениями.

Навыки:

  • ﻿Python3: ﻿Создание destop-приложений и скриптов для любых целей, парсинг сайтов, создание ботов, автоматизация работы. (Kivy, django, vk_api, beatifulsoup, selenium и др.); 

  • ﻿JavaScript (HTML, CSS, Bootstrap): Проектирование и верстка сайтов под ключ (или же верстка из Вашего psd), подключение js-кода, внешних сервисов  (BootstrapMD, jQuery, Vue,js, WordPress и др.);
  • PHP (MySQL): Создание и установка на сайт базы данных, защиты и др.﻿;
  • C++: Разработка скриптов для различных целей.
Работаю быстро, согласно указаниям и заданию. При недовольстве работой, все исправлю, отшлифую, денег лишних не возьму