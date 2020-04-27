Видеомонтажёр, битмейкер, аудиомонтажёр

Я профессионально занимаюсь монтажом видео для ютуб (работаю в программе VEGAS 16)

Вот пример моей работы:https://www.youtube.com/watch?v=m__qiaZmWjg&t=321s

Так же я профессионально занимаюсь написанием битов (минусовок) для репа и прочего (работаю в программе FL STUDIO 20)

Ещё могу озвучить видео или что-то подобное, т.к есть профессиональный микрофон)

Умею работать с ADOBE AUDITION 20

Если понадобиться могу сделать превью, автарку, логотип, шапку канала в ADOBE PHOTOSHOP 20

Пример моего оформления:https://www.youtube.com/channel/UCyzWxRc3A4TCLtILtXyU3pA