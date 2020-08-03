GENESIS_PROJECT

Есть приложение на .net, запускает эмулятор игрового сервера с накрученным онлайном. Человек видит в поиске в клиенте игры сервер с этим онлайном, переходит на него, и его редиректит на другой сервер с помощью KomodiaRelay. Есть 2 ...
- $25Системное программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Есть софт, который запускается на *nix системах. Софт при запуске, берет выделенный айпи адрес сервера на котором запускается. Из вне к софту можно подключиться с помощью этого айпи адреса (серверного) На одном физическом сервере, может запускаться несколько экземпляров ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Есть программа, написана на языке .net (3.5) Необходимо портировать программу, чтобы она запускалась на системах linux (centos\debian\ubuntu) Также чтобы можно было управлять программой через ssh (start\stop\restart) Программа запускается на выделенном сервере и использует ip адрес сервера (порт можно ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Пример: https://docs.google.com/document/d/1v9ZI6p2fZvCoI6Q09sK2h2whwc271OzkofqPEst68Qk/edit https://docs.google.com/document/d/1wFbLFUgtQ_2frPgiSZEe3EIszDKjdho9Mr7KpUZr10E/edit https://docs.google.com/document/d/1k0-37sr2swHgMULUXIk1LRRClth50XdI0sCTZLZ0L0o/edit Оплата за количество символов - 120 руб\1000 символов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
У нас есть карточка товара в которой расположен блок справа: https://prnt.sc/w34p3r В этот блок нужно добавить нашу информацию (блоки): - https://prnt.sc/w34pxc - https://prnt.sc/w34qf1 - https://prnt.sc/w34qorHTML-верстка16 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Необходимо найти в интернете по наименованию товара, фотогорафию, и прикрепить к карточке через админку сайта. Количество товаров для редактирования от 100шт. Цена за 1 карточку товара 5 руб.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо составить описания (текста) для товаров\Категорий. Описания небольшие примерно 1000-1500 символов для одного товара. Только текст - 100р. за 1000 символов. Текст +Метаописание с Заголовками +Разметка тегами = 120р. [u]Ключевые слова подбирали сами[/u]. Вот примеры: [url=https://ligabarshop.ru/categories/kofeinyi]https://ligabarshop.ru/categories/kofeinyi[/url] [url=https://ligabarshop.ru/categories/temperovka]https://ligabarshop.ru/categories/temperovka[/url] [url=https://ligabarshop.ru/categories/tempery]https://ligabarshop.ru/categories/tempery[/url] [url=https://ligabarshop.ru/categories/kovriki]https://ligabarshop.ru/categories/kovriki[/url] Текста расположены в нижней части страниц.Копирайтинг34 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо: 1) Описания категорий (5-25шт.) С использованием ключевых слов и запросов. 2) Описаний товаров (от 350 шт.) С использованием ключевых слов и запросов.Копирайтинг15 заявокЗакрыт3 года назад
Имеется дизайн (макет) на сайте FIGMA. Необходимо сверстать сайт на Wordpress. За деталями, в ЛС.HTML-верстка36 заявокЗакрыт3 года назад
Цель проекта - реализовать хранение всех дисконтных, накопительных, гостевых, клубных и прочих пластиковых карт в смартфон: Предоставить пользователям возможность удобного использования этих карт в магазинах, а также проверки прямо в приложении количества бонусных баллов и размеров ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад