GENESIS_PROJECT

Антон Мартынов GENESIS_PROJECT

 
30 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
zhebedeva
Евгения 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$30
10 баллов
3 года назад
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Приятное и лёгкое сотрудничество! Понятное ТЗ с примерами, всегда на связи, оплата в срок. Буду рада новым заказам!
Отличные текста, и стиль написания. Очень грамотно расставлены ключевые слова в тексте. По качеству - лучше не найти на этом сайте! Соблюдение сроков. Рекомендую!
Ответный отзыв
sasha2106
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$10
10 баллов
3 года назад
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Все отлично, оплата мгновенно после проверки, Рекомендую!
Работа выполнена качественно и в срок! Единственный кто реально работает а не прохлаждается!
Ответный отзыв