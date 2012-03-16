Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- GoTrans356 просмотров
- CooperVision318 просмотров
- Get to 2048!340 просмотров
- Expomap333 просмотра
- SpotMe Payments341 просмотр
- LCR® - Left Center Right™ Dice Game197 просмотров
- Pink Pad Pro (Period, Fertility & Health Tracker)254 просмотра
- Magachine - PDF To App Converter207 просмотров
- Tikktakk260 просмотров
Отзывы заказчиков
$800
10 баллов
12 лет назад
Самые лучшие эмоции от сотрудничества с Евгением! Четкий и компетентный, знает свое дело, приятный в общени! Все коррективы вносит очень быстро! Всегда на связи! В общем мечта заказчика, без преувеличения. Будем работать постоянно.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Евгенией! Четкое ТЗ, коментарии по существу, всегда на связи, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.