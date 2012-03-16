GENnick

Евгений GENnick

 
37 летБеларусь/Гомель
17 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработчик iPhone/iPad приложений

Занимаюсь разработкой приложенией для iPhone/iPad (опыт 5 лет)

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Отзывы заказчиков
SBW
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$800
10 баллов
12 лет назад
Приложение под IOs и под Android
Самые лучшие эмоции от сотрудничества с Евгением! Четкий и компетентный, знает свое дело, приятный в общени! Все коррективы вносит очень быстро! Всегда на связи! В общем мечта заказчика, без преувеличения. Будем работать постоянно.
Очень приятно работать с Евгенией! Четкое ТЗ, коментарии по существу, всегда на связи, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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