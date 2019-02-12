Анимационная студия Gertie Do. Анимация. Сценарий. Видеомонтаж. Титры. Заставки. Инфографика. Видеоарт.

Gertie Do - анимационная студия, реализующая как творческие так и рекламные

проекты. Мы владеем разнообразными техническими приемами и обожаем

художественную графику и, поэтому, смело совмещаем ручной рисунок и возможности

компьютерных программ. А еще, мы любим комедию.

Наши главные ценности - это качество, юмор, душевность и разнообразие.

Мы с одинаковой любовью создаем художественные анимационные фильмы и

продающую рекламу, превращая ее в настоящий мультфильм - качественный, добрый

и вдохновляющий.

Что мы делаем:

1. анимационные продающие ролики

2. анимационную инфографику

3. корпоративные ролики с элементами анимации

4. создание анимированных персонажей для сайта

5. анимация логотипа

6. анимационные баннеры для сайта

7. анимационные ролики для Instagram

8. видео-поздравления с рисованными элементами

В чем преимущество рисованных роликов:

1. Анимация воспринимается всеми однозначно хорошо (все мы воспитывались на

мультфильмах)

2. Можно «оживлять» корпоративные элементы и символику, интересно использовать

корпоративный цвет (логотип, персонаж, слоган)

3. Анимационные персонажи могут «делать» то, что не могут люди, например,

появляться как джины из бутылки.

4. Анимированные баннеры выглядят эффектней статичных

5. Анимация быстрее запоминается