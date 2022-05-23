Великолепный видеомонтаж за гранью понимания/невообразимая анимация

Привет, я Азиз из Ташкента, Узбекистан. Работаю видеоредактором уже 3 года, готов взяться за вашу задачу и сделать в кратчайшие сроки)

Мои навыки:

● Редактирование уже снятого видео

● Создание видеоролика из предоставленных вами или найденных в Интернете фрагментов + написание сценария

● Создание экземпляров видео форматов Facebook, Tik Tok, Instagram

● Создавайте графику из анимированных текстов в соответствии с любыми вашими предпочтениями.

● Создание субтитров (в основном на английском языке)

● Цветокоррекция в видео

●Я могу редактировать: свадьбы, утренники, различные видео на YouTube и т.д...

● Я могу создать крутой рекламный креатив для вашего продукта (также я могу сам найти всю информацию о вашем продукте и дать вам пару вариантов на выбор)

🎯 Я умею работать и работаю со всеми программами Adobe, а так же умею работать в DaVinci Resolve

Также я могу сделать платную черновую версию или отредактировать часть вашего видео, чтобы вы убедились в моих знаниях.

Надеюсь на наше долгосрочное сотрудничество, не останавливаясь на одном заказе)

Ps: Попробуйте ответить на мои вопросы (это необходимо для написания скрипта и уточнения некоторых моментов) и не стесняйтесь задавать свои (это для того, чтобы вы убедились, что я именно тот, кто вам нужен), я постараюсь ответить все по возможности)