Разработка + оптимизация + продвижение + поддержка + консультации
Коддинг:
- создание сайтов "под ключ" (визитка, интернет-магазин, корпоративный сайт, тематический портал, прочее)
- HTML+ CSS верстка
- веб-программирование (PHP + MySql, JQuery)
Дизайн:
- дизайн сайтов
- баннеры
- логотипы
Продвижение и оптимизация:
- SEO
- SMM
- SMO
Работаю:
в будние дни с 8-00 до 22-00
в выходные дни - по двойному тарифу
за срочность + ночное время - двойной тариф
Оплата за 1 час работы - 20$
Дизайн главной от 100$
Сайт визитка от 100$
Верстка от 30$
Варианты оплаты и сдачи проекта:
1 - оформление СБР
2 - предоплата поэтапная
3 - предоплата 100% - вы сможете наблюдать за ходом работы
Портфолио
- Каталог книг и программ131 просмотр
- Социальная сеть игроков Gambler Club122 просмотра
Сайты «под ключ»
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от $100
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