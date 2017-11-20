Разработка + оптимизация + продвижение + поддержка + консультации

Коддинг:

- создание сайтов "под ключ" (визитка, интернет-магазин, корпоративный сайт, тематический портал, прочее)

- HTML+ CSS верстка

- веб-программирование (PHP + MySql, JQuery)

Дизайн:

- дизайн сайтов

- баннеры

- логотипы

Продвижение и оптимизация:

- SEO

- SMM

- SMO

Работаю:

в будние дни с 8-00 до 22-00

в выходные дни - по двойному тарифу

за срочность + ночное время - двойной тариф

Оплата за 1 час работы - 20$

Дизайн главной от 100$

Сайт визитка от 100$

Верстка от 30$

Варианты оплаты и сдачи проекта:

1 - оформление СБР

2 - предоплата поэтапная

3 - предоплата 100% - вы сможете наблюдать за ходом работы